Авария произошла 6 октября в 23.04 по улице Гагарина. Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, автомашина марки Lada Priora на полном ходу врезалась в остановочный павильон и снесла его. За рулем находился 31-летний мужчина. – В результате ДТП водитель и его 30-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу. К счастью, других пострадавших нет. На месте работала следственно-оперативная группа управления полиции города Уральск, - сообщил Болатбек Белгибеков.