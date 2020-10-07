Нурлыбек Кабдыкапаров - Начальнику управления здравоохранения Нурлыбеку Кабдыкапарову был объявлен строгий выговор по ряду причин за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Среди них недостатки в реализации противоэпидемических мероприятий по борьбе с COVID-19, в организации социальных льгот инфицированным медработникам, а также в обеспечении средствами индивидуальной защиты медицинских учреждений региона во время чрезвычайного положения, – ответили на запрос «АЖ» в пресс-службе областного акимата. – Он написал объяснительную по данным вопросам, а затем и заявление об уходе по собственному желанию. Напомним, что 50-летний Нурлыбек Кабдыкапаров был назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения в начале мая этого года, затем приставка «врио» исчезла. На этом посту он сменил Байтоллу Газизова, который отвечал за медицину в области почти 4 месяца. Временно исполняющим обязанности руководителя облздрава назначен Асхан Байдувалиев – ранее он в течение полутора месяцев занимал здесь должность заместителя. Асхан Байдувалиев родился в 1972 году в Южно-Казахстанской области. Возглавлял Карасайскую районную больницу в Алматинской области, руководил управлением здравоохранения Алматинской области, затем Центром дополнительного профессионального образования Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. Позднее работал руководителем управления здравоохранения города Шымкент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.