Всего в школах района обучается 6274 учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 92 ребенка. - В связи с увеличением количества учащихся возникает потребность в новых школах. Особенно в селах Подстепное и Пойма этот вопрос требует решения. Уже готова ПСД по строительству школ на 108 мест в с. Пойма и на 600 мест в с. Подстепное. Направлена на экспертизу. Также в этом году капитально ремонтируются две школы района. Кроме того, в 17 школах оборудуются внутренние туалеты на общую сумму 47 млн тенге, - рассказал Аким Теректинского района Арман Утегулов. В своем послании президент отметил, что необходимо отдать предпочтение массовому спорту, физическому воспитанию и детям. В связи с этим, в текущем году начато строительство спортивных площадок в 7 школах. - На сегодняшний день в селах Узунколь, Шагатай, Улкен Енбек введены в эксплуатацию новые спортивные площадки. А в селах Акжайык, Долинное, Аксогум, Богдановка мы будем строить спортивные площадки,- отметил глава района. На сегодняшний день из 37 школ района 11 имеют дистанционное образование это 4272 учащихся. В школах для учащихся начальных классов насчитывается 140 дежурных классов, в которых обучаются 1641 учащихся. Одной из важнейших проблем на сегодняшний день является отсутствие высокоскоростного интернета в некоторых сельских населенных пунктах. Этот вопрос планируется решить совместно с областным управлением цифровизации, мобильными операторами. В целом в связи с переходом на дистанционное обучение по району выдано 855 компьютеров и роутеров. В том числе приобретено 204 компьютера и 160 ноутбуков на сумму 57,6 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.