Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова возьмут медики. – Именно они, а не лекарства и аппаратура, являются нашим главным ресурсом. Необходимость поддержки медицинских работников ни у кого не вызывает сомнений. По моему поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге. Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, вплоть до того, что этим вопросом занялся парламент. На местах продолжаются «игры с цифрами» по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация. Тем более главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков. Медики не должны выпрашивать положенные им деньги, - заявил президент. По его словам, за период пандемии по состоянию на 30 сентября от коронавируса умерло 182 медицинских работника. Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям. – Абсолютно недопустимая ситуация. Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. В этой связи поручается Правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков без проведения подробных расследований по этому вопросу. По всем подтвержденным случаям заболевания медицинских работников во время несения службы выплата должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сроки. В части надбавок за борьбу с коронавирусом администрирование идет по линии акиматов, поэтому поручаю акимам регионов держать данный вопрос на личном контроле, - заключил Касым-Жомарт Токаев.