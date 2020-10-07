В Шынгырлауской средней общеобразовательной школе имени Л. Клышева камеры подключены к системе контроля районного отдела полиции. Главным требованием в школе является получение учащимися качественного образования и их личная безопасность. Организации образования района полностью оснащены камерами видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения обычно располагаются в местах массового скопления детей: дворовых зонах, игровых залов и коридорах, а также в столовых. - На сегодняшний день в организациях образования района установлено 117 внешних, 192 внутренних камер, всего их 299 камер, - сообщила руководитель районного отдела образования Эльмира Таганиязова. Сегодня продолжаются мероприятия по формированию безопасной образовательной среды в школе. Об этом сообщила участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних Шынгырлауского районного отдела полиции, старший лейтенант полиции Мирамгуль Усмангалиева. - Обеспечение безопасности несовершеннолетних детей школьного возраста требует больших мер предосторожности. В связи с этим, подключение камер видеонаблюдения двух больших школ районного центра к центру оперативного управления отдела полиции позволит своевременно принимать во внимание и принимать меры по недопущению многочисленных незаконных действий. В результате полицейские по «горячим следам» могут раскрыть незаконные действия в учебных заведениях, - добавила инспектор. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.