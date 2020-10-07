Глава государства поручил усилить контроль на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в соседних государствах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Расширение пограничного поста "Сырым" в ЗКО не решило проблему скопления фур (видео) Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте Акорда, президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса. Глава государства отметил, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить контроль на пунктах пропуска на государственной границе. - По состоянию на 5 октября этого года в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост примерно 1%; в Узбекистане – 374 случая, прирост – 0,5%; в Кыргызстане – 244 случая, прирост тоже 0,5%. Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из «красных зон», - пояснил Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.