Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства во время совещания по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса рассказал, что особого внимания требуют вопросы продовольственной безопасности и цен на социально-значимые продовольственные товары. – Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности. Падеж птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов. Здесь мои претензии адресуются в первую очередь Министерству сельского хозяйства. Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках. На сегодня уборка урожая зерновых практически завершена. Собрано около 20 миллионов тонн зерна – на 34% больше, чем в прошлом году. Я поздравил всех сельских тружеников с этим очень весомым достижением в их труде. Полагаю, что наши сельчане, также как и те, кто принимал участие в достижении этого результата, со стороны административных органов достойны поощрения, в том числе и государственных наград, - отметил Касым-Жомарт Токаев. По словам президента, теперь предстоит обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж. – Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции должны оперативно решать вопросы экспорта сельхозпродукции. Цены на социально значимые продтовары растут – с начала года на 4%. По статданным за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наибольшее подорожание наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, яйцу, говядине. При этом хлеб и молоко подорожали на 8%. Кисломолочные продукты подорожали на 7%. Поэтому акимам регионов важно своевременно сформировать запасы продовольственных товаров в стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также использовать иные инструменты сдерживания цен, - подчеркнул глава государства.