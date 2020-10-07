Кроме этого, президент отметил, что акимам регионов необходимо пополнить запасы стабилизационного фонда, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава государства поручил акимам сдерживать цены на продукты питания Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства во время совещания по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса рассказал, что особого внимания требуют вопросы продовольственной безопасности и цен на социально-значимые продовольственные товары. – Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности. Падеж птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов. Здесь мои претензии адресуются в первую очередь Министерству сельского хозяйства. Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках. На сегодня уборка урожая зерновых практически завершена. Собрано около 20 миллионов тонн зерна – на 34% больше, чем в прошлом году. Я поздравил всех сельских тружеников с этим очень весомым достижением в их труде. Полагаю, что наши сельчане, также как и те, кто принимал участие в достижении этого результата, со стороны административных органов достойны поощрения, в том числе и государственных наград, - отметил Касым-Жомарт Токаев. По словам президента, теперь предстоит обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж. – Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции должны оперативно решать вопросы экспорта сельхозпродукции. Цены на социально значимые продтовары растут – с начала года на 4%. По статданным за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наибольшее подорожание наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, яйцу, говядине. При этом хлеб и молоко подорожали на 8%. Кисломолочные продукты подорожали на 7%. Поэтому акимам регионов важно своевременно сформировать запасы продовольственных товаров в стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также использовать иные инструменты сдерживания цен, - подчеркнул глава государства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  