По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем 18 градусов тепла, ночью +3. В Атырау солнечно, днем +20 градусов, ночью столбик термометра опустится до +3 градусов. В Актобе днем 10 градусов выше нуля, ночью +3. В Актау солнечно, днем 21 градус тепла, ночью +9.