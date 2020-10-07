Убийство пожилой женщины и ее сына произошло 7 сентября 2019 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За пропаганду терроризма, хранение и продажу наркотиков осудили жителя Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" В ночь на 7 сентября в доме №53 по ул. Циолковского жестокое убийство 86-летней Матрены и ее 61-летнего сына Константина Кулакова, который был инвалидом 2-ой группы. У него был ДЦП. - Также установлен факт кражи денежных средств на сумму 130 тысяч тенге и золотых изделий стоимостью 75 тысяч тенге. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти обоих явилось удушье и закрытая черепно-мозговая травма. Уголовное дело продолжительное время оставалось не раскрытым, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Сотрудниками полиции в ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий были изобличены трое подозреваемых: 28-летний Андрей Тюклин 27-летний Михаил Зимнухов и 28-летний Асет Кибашев. Стоит отметить, что когда полицейские установили подозреваемых, двое из них находились в следственном изоляторе за другие правонарушения. Один из участников преступления признал вину и согласился на сотрудничество со следствием, указав на места сбыта похищенного имущества. - Вина остальных подозреваемых была полностью доказана следственным путем. Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области Андрей Тюклин приговорен к 23 годам лишения свободы, Михаил Зимнухов приговорен к 21 году лишения свободы и Асет Кибашев приговорен к 4 годам лишения свободы за совершение кражи, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Приговор не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.