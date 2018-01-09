Фото с сайта www.akorda.kz Сегодня, 9 января, глава государства выступил со своим ежегодным посланием народу Казахстана в прямом эфире, где рассказал о том, какие отрасли будут развиваться в 2018 году. - Одним из пунктов является увеличение площади жилья на каждого казахстанца, - заявил президент. Также Нурсултан Назарбаев рассказал о том, что в этом году будут увеличены зарплаты учителей и медработников в зависимости от подтвержденной квалификации. - В 2018 году увеличился бюджет, выделяемый на социальную сферу на 12% и превысит 4 триллиона тенге, - пояснил Назарбаев. Стоит отметить, что 10 января в СМИ будет опубликован полный текст обращения президента к народу.