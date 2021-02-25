Фото с сайта test.ya-roditel.ru По словам Президента, в последнее время среди молодежи к проблемам алкогольной, наркотической зависимостям добавились случаи игромании. – Страдают в результате не только сами молодые люди, но и их близкие. Букмекерские конторы и казино активно рекламируют себя в Интернете. Государство приняло ряд мер для защиты от азартных игр молодое поколение. Однако этого недостаточно, - сказал он. Токаев уточнил, что необходимо всесторонне защитить подрастающее поколение от проблем с азартными играми. – Для этого решения необходимы новые меры. Необходимо привлекать к административной ответственности тех, кто подстрекает их к азартным играм. В случае необходимости будем лишать их лицензий, - заключил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.