Президент озвучил задачи, которые будут стоять перед Курултаем

Президент Казахстана выступил на закрытии последней парламентской сессии и объявила о масштабном «капитальном ремонте» всей системы госуправления. Уже завтра, 1 июля, в стране вступает в силу новая Конституция.

Собрали главные заявления главы государства об исторических реформах, цифровом парламенте и ликвидации Ассамблеи народа Казахстана.

Конец эпохи и 3,5 тысячи законов

Президент поблагодарил депутатов мажилиса и сената всех созывов за 30 лет работы. За три десятилетия в стране приняли порядка 3 500 законов, а за последние три года — более 300, включая эпохальные кодексы.

— Мы подводим черту под целой эпохой в развитии Независимого Казахстана и открываем принципиально новую главу. На смену двухпалатному Парламенту приходит однопалатный Курултай. В целом, эти изменения наглядно отражают преемственность в историческом развитии, — заявил глава государства.

При этом было подчеркнуто, что Казахстан остается президентской республикой, где президент сохраняет за собой ключевые полномочия: руководство силовиками, определение внешней и внутренней политики.

Запуск «e-Parliament» и Большие данные

Новому Курултаю придется работать в ускоренном темпе в эпоху искусственного интеллекта. Президент потребовал избавить законотворчество от бюрократии и запустить систему e-Parliament.

Депутаты должны опираться на прогнозную аналитику и Big Data.

Важные законопроекты будут выносить на публичные цифровые дебаты с участием экспертов и активистов.

Главная задача — за три года превратить Казахстан в развитое цифровое государство.

Вместо АНК — новый конституционный орган

В Казахстане учреждают новый орган — Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана). Он объединит в себе маслихаты, общественные советы и НПО.

— Халық Кеңесі возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана. Меняется структурный формат, но ни в коем случае не сама суть общенационального единства. Это высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы. Голос народа станет частью госполитики, — пояснил Токаев.

Экономические риски и угрозы суверенитету

Президент признал, что международная ситуация ухудшается, а прогнозы МВФ и ООН на ближайшие два года сулят мировой экономике значительные трудности. Однако паниковать не стоит.

Что поручено Правительству:

Сдерживать инфляцию и снизить её до минимума;

Не допустить падения темпов роста экономики;

Повысить качество жизни граждан в регионах.

— Надо всегда помнить, что вопросы, касающиеся надежной обеспечения Независимости и суверенитета Казахстана, еще полностью не решены, и следует ожидать нарастания угроз и вызовов. Наша главная цель – поднять благосостояние и обеспечить безопасность, — подытожил глава государства.

Напомним, с 2022 года в Казахстане провели три общенациональных референдума. Изменения, одобренные гражданами на последнем голосовании, официально вступают в силу завтра. Они закрепляют формулу власти: «Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство».