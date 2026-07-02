Президент провел пленарное заседание Совета иностранных инвесторов в Астане

В Астане прошло 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, на котором президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые векторы развития страны, сообщает пресс-служба Акорды.

Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках, экономика республики демонстрирует уверенный подъем: по итогам прошлого года ВВП вырос на 6,5%, превысив отметку в 300 млрд долларов. Казахстан сохраняет лидерство в регионе, аккумулировав более 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций - это почти 70% всех вложений в Центральную Азию.

- Обновленные конституционные нормы обеспечивают максимально высокий уровень защиты прав инвесторов. По итогам исторического общенационального референдума мы приняли новую Конституцию, которая уже получила признание как народная, - подчеркнул Глава государства.

Для международного бизнеса в стране создана прозрачная среда. В частности, запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, работающая в режиме "единого окна", а программа "Altyn visa" открыла предпринимателям доступ к упрощенным миграционным и налоговым процедурам.

Однако основной фокус будущего - искусственный интеллект. По словам главы государства, интеграция ИИ в инвестиционную политику станет тем самым "умным фильтром", который позволит бизнесу получать услуги максимально оперативно.

В Казахстане 2026-й объявлен Годом искусственного интеллекта и цифрового развития. В стране уже работают два суперкомпьютера на базе передовых технологий, а Парламент одобрил Цифровой кодекс и профильный закон об ИИ.

- Наш флагманский проект - Data Center Valley - призван стать мощным центром притяжения для глобального капитала. Такие лидеры отрасли, как Amazon, G42 и другие, начали рассматривать возможности участия в данной экосистеме, - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Создание новой инфраструктуры, включая специализированное Министерство ИИ и цифрового развития, подтверждает намерение Казахстана превратиться в полностью цифровое государство.