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Президент РК: В алфавите все же имеются недостатки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил языковедам усовершенствовать алфавит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа, - написал президент в своем Twitter. Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки.
Дана Рахметова
Президент РК: В алфавите все же имеются недостатки
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил языковедам усовершенствовать алфавит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" - Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа, - написал президент в своем Twitter. Напомним, в октябре 2017 года президент РК Нурсултан Назарбаев поручил утвердить окончательный вариант латинского алфавита. В феврале бывший глава государства утвердил новую форму алфавита.
Окончательный вариант казахского алфавита на латинской графике Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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