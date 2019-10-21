Напомним, в октябре 2017 года президент РК Нурсултан Назарбаев поручил утвердить окончательный вариант латинского алфавита. В феврале бывший глава государства утвердил новую форму алфавита. Окончательный вариант казахского алфавита на латинской графике Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 21 октября 2019 г.
Президент РК: В алфавите все же имеются недостатки
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил языковедам усовершенствовать алфавит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа, - написал президент в своем Twitter. Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки.