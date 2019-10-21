Президент РК: В алфавите все же имеются недостатки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил языковедам усовершенствовать алфавит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа, - написал президент в своем Twitter. Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки.