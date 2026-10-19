Президент Токаев заявил о кардинальной модернизации Казахстана

Президент заявил, что сейчас страна вступила на путь кардинальной модернизации и в обществе осуществляются масштабные реформы во всех сферах жизни, сообщили в пресс-службе Акорды.

- Перед страной стоят четкие и ясные цели и задачи. Мы сплоченно строим Справедливый, Передовой, Сильный и Чистый Казахстан, в котором должны царить принцип "Закон и Порядок", единство и согласие. Получившая всенародную поддержку новая Конституция вступила в законную силу 1 июля. Это событие стало историческим. Наша Конституция вызвала большой интерес во многих странах мира. Основной закон, открывающий путь в светлое будущее и выступающий незыблемым ориентиром нашей нации, обрел совершенно новый облик, соответствующий требованиям времени. В Конституции четко закреплено, что Человек и его жизнь являются высшей ценностью. Каждый специалист сферы гражданской защиты вносит огромный вклад в защиту человеческих жизней и соблюдение этого незыблемого конституционного положения. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все спасатели нашей страны - это нерушимая опора Безопасного Казахстана, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что благодаря глубоким преобразованиям система государственного управления полностью обновилась.