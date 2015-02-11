В Астане началось расширенное заседание правительства с участием президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев отметил, что в экономике Казахстана как такового кризиса нет. Глобальный кризис имеет внешние факторы. «Первый отрицательный фактор - это снижение цен на нефть в мире более чем в 2 раза. В июне больше ста, а сейчас меньше 50 по сравнению с прошлым годом. Снижаются мировые цены на наши основные экспортные товары: металлы, удобрения и другое. Второй важнейший фактор - это экономический кризис, обесценение российского рубля», – сказал Нурсултан Назарбаев. Президент отметил, что сложная ситуация сложилась на мировом рынке. «…а мы часть всего мира, и на нас не влиять это не может, и мы все это ощущаем», – сказал глава государства. Как сообщалось ранее, в ходе расширенного заседания правительства планируется обсудить текущее состояние экономики Казахстана и меры по ее развитию. Будут заслушаны доклады семи спикеров.