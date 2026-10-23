Президент вручил госнаграды выдающимся казахстанцам к Дню Республики

Всего к празднику награды получили свыше 470 работников промышленности и АПК, 150 педагогов и учёных, около 120 медиков и 129 ветеранов труда.

В преддверии Дня Республики Президент Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами казахстанцев, внесших вклад в развитие страны. Среди награждённых - металлурги, учителя, врачи, спасатели, работники коммунальных служб и деятели культуры, передаёт пресс-служба Акорды.

Кому присвоили высшие звания

Высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" - получил металлург Абдрашит Доспанов, который отдала отрасли более 40 лет и продолжил семейную династию.

- Благодаря своим профессиональным навыкам и верности трудовому долгу он добился больших успехов и внёс значительный вклад в развитие нашей страны. Он продолжает делиться опытом с молодыми специалистами и обучает их тонкостям выбранного дела, - отметил Глава государства.

Ордена "Отан" удостоен композитор и педагог Алтынбек Коразбаев, а прославленный альпинист Казбек Валиев награждён орденом "Барыс" II степени. Звание "Қазақстанның халық әртісі" присвоили оперному певцу Талгату Мусабаеву.

Награды для учителей и врачей

Отдельное внимание Президент уделил специалистам, развивающим инклюзию. Звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" получила Наталья Сафиулина - учитель-новатор, внедряющая современные методики работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

- Государство будет и впредь поддерживать педагогов, содействующих формированию по-настоящему инклюзивного общества, - подчёркнул Токаев.

Медалью "Шапағат" за многолетний верный труд отмечены старшая медсестра Анар Абдыкулова и почётный педагог Салима Жумамуратова.

Признание для рабочих профессий

Награды получили и те, кто ежедневно отвечает за чистоту городов и продовольственную безопасность. Сотрудник "Астана-Зеленстрой" Дидар Телжанұлы удостоен ордена "Құрмет", а механизатор из Северо-Казахстанской области Сергей Пустыльников, проработавший в сельском хозяйстве около 30 лет, - ордена "Еңбек Даңқы" III степени.

- Уважение к людям труда, которые приумножают авторитет нашей страны, - один из незыблемых приоритетов государственной политики, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Всего к празднику награды получили свыше 470 работников промышленности и АПК, 150 педагогов и учёных, около 120 медиков и 129 ветеранов труда.