Во время расширенного совещания по вопросам развития нефтегазовой отрасли Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс играет большую роль в экономике Казахстана. Президент, отметив важность дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, поставил перед правительством и местными исполнительными органами ряд конкретных задач, в частности, указал на необходимость дальнейшей реализации таких крупных проектов, как Кашаган, Тенгиз и Карачаганак, и в целях системного увеличения уровня добычи нефти на Кашагане поручил правительству совместно с подрядными компаниями консорциума согласовать Дорожную карту по полноценному освоению данного месторождения. Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос транспортировки нефти с расположенных на западе страны месторождений в другие регионы республики и поставил задачу до конца года завершить работы по строительству нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Вместе с тем глава государства выразил обеспокоенность в связи с возможным снижением поставок нефти на отечественный рынок. – Обеспечение нефтью внутреннего рынка в основном происходит за счет Актюбинской и Кызылординской областей. Учитывая это, существуют риски уменьшения объемов перерабатываемой на отечественных НПЗ нефти. В целях максимально эффективного использования наших ресурсов правительство должно активно заняться этим вопросом и внести конкретные предложения, – сказал президент. Токаев отметил, что важное направление модернизации экономики - развитие нефтегазохимической отрасли. Также глава государства отметил хорошие результаты в развитии газопроводной системы. При этом он акцентировал внимание правительства на необходимости обеспечения доступности газа. По словам президента, следует качественно восполнять запасы минерального сырья путем усиления геологоразведочных работ и поручил правительству разработать до 1 марта 2020 года программу геологической разведки с учетом долгосрочного прогноза спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире. Касым-Жомарт Токаев также отметил, что, увеличивая добычу нефти и газа, «мы должны создавать современный нефтесервисный кластер по примеру Норвегии. Развитие нефтесервиса даст заметный толчок укреплению отечественного МСБ, созданию рабочих мест, локализации производств с высокой добавленной стоимостью».