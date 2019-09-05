Молодежь города Уральска пришла послушать известные треки самых известных диджеев и потанцевать под них под открытом небом. По словам директора дома культуры молодежи Серика Каирлиева, дискотека OPEN AIR организована для молодежи города Уральск. - Это мероприятие или вечер танцев проводится в честь Дня города. Только тут примут участие знаменитые диджеи, молодые певцы исполнят песни, а также будут награждены лучшие профессионалы своего дела: лучший строитель, учитель, сантехник, электрик, медицинский работник, швея. Каждый день будут продолжаться мероприятия, приуроченные ко Дню города, например, сейчас в амфитеатре имени Кадыра Мырза Али проходит фестиваль танцев, - пояснил Серик Каирлиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.