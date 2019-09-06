Японский метод внедрен в столичной школе в прошлом году – сейчас ученики с 7 по 11 класс первой смены убирают за собой классы, чтобы передать их чистыми ученикам второй смены.

- Мы должны воспитывать детей уважению к труду, и чужому труда. Конечно, мы еще не отказались от нашего техперсонала, так как они должны проводить генеральную уборку. Честно сказать, только один родитель был против – она сказала, что не позволит, чтобы ее дочь убиралась. Мы ответили, что никого не принуждаем – все добровольно. Все остальные родители поддержали инициативу – у нас в школу обучаются 1906 детей, - рассказала директор школы.

На брифинге в антикоррупционной службе добавили – надеемся, что другие школы Казахстана будут перенимать этот опыт.

В Японии дети за собой убирают - это культура. Все знают, как повели себя болельщики на чемпионате мира по футболу, когда они убрали за собой, то же сделали и японские футболисты – после себя они оставили табличку "спасибо за игру".

Это их традиция, и это важно. Мы надеемся, что школы в Казахстане будут перенимать этот опыт. Мы готовы консультировать по механизмам внедрения этого опыта», - заявил глава департамента добропорядочности АПК Данияр Сабирбаев.

