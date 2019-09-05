Мейрбек Тлеулиев назначен приказом Генерального прокурора Республики Казахстан. Ранее эту должность занимал Алмас Баимбетов.

Мейрбек Тлеулиев родился в 1981 году в г.Уральск. В органах прокуратуры работает более 15 лет.

С 2004 по 2007 год являлся помощником, старшим помощником прокурора г.Уральск.

С 2007 по 2009 годы работал в прокуратуре Западно-Казахстанской области прокурором, старшим прокурором управления по надзору за законностью следствия и дознания.

В 2009-2018 годах занимал должность прокурора, старшего прокурора, начальника отдела Департамента Генеральной прокуратуры по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса и помощника Генерального Прокурора.

С января 2018 года по сентябрь 2019 года возглавлял прокуратуру Курмангазинского района Атырауской области.

Награжден двумя ведомственными медалями. Женат, воспитывает четверых детей.