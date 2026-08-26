Президент высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет

Касым-Жомарт Токаев высказался о запрете на регистрацию в социальных сетях для подростков младше 16 лет. Соответствующий законопроект Президент планирует предложить к рассмотрению депутатам на открытии первой сессии Курултая, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что алгоритмы соцсетей, агрессивный маркетинг и технологии искусственного интеллекта сегодня влияют на мировоззрение подрастающего поколения наравне с семьёй и школой. В связи с этим эмоциональное и психологическое благополучие детей становится фактором национальной безопасности.

- Принятый в 2018 году Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в современных реалиях требует переосмысления и внесения серьезных изменений. Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет (в июне внесен в Парламент), - сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что аналогичные ограничения уже успешно действуют во многих развитых странах. По его словам, Казахстану необходимо сместить фокус с устранения последствий на предотвращение угроз.