Президент выступил на молодежном форуме «Жаңа адамдар»: гордость за молодёжь и уверенность в будущем страны

Мероприятие собрало активную молодёжь из разных регионов, которые реализуют гражданские инициативы и участвуют в общественной жизни.

На молодежном форуме «Жаңа адамдар» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к участникам и подчеркнул ключевую роль молодых активистов в развитии страны. Мероприятие собрало активную молодёжь из разных регионов, которые реализуют гражданские инициативы и участвуют в общественной жизни.

Лидер движения «Жаңа адамдар» Асель Баденова рассказала Президенту о результатах работы организации: движение насчитывает около 15 000 активистов и кампусы в 19 городах, а его представители участвуют в борьбе с вандализмом, незаконными свалками, продажей алкоголя несовершеннолетним и другими социальными проблемами.

В своём выступлении глава государства выразил благодарность молодёжи за активную позицию, творческий подход и инициативность. Он отметил, что слушая выступления участников и ощущая атмосферу форума, испытывает глубокое чувство гордости за молодое поколение Казахстана и уверенность в будущем страны.

— Слушая ваши выступления, вдыхая атмосферу форума, я испытываю невероятное по силе чувство гордости за нашу молодежь и уверенность за будущее Казахстана, — подчеркнул Президент.

Токаев также отметил, что Казахстан стоит на пороге исторически важного этапа своего развития, и именно молодёжь будет реализовывать новые идеи и преобразования. Он назвал движение «Жаңа адамдар» отражением нового общества и выразил уверенность, что интеллектуальная, образованная и современная молодёжь сыграет важную роль в построении передового государства.

Президент подчеркнул, что государство создаёт все условия для всестороннего развития молодых людей — от образовательных программ до поддержки предпринимательства и социальных инициатив, а также отмечает высокий потенциал казахстанской молодёжи как будущих лидеров общества.