Прибывших в Уральск россиян призвали провести субботник на берегу реки
С таким предложением выступил в социальных сетях экоактивист из России, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото с страницы Алексея Сибирского в Instagram
Алексей Сибирский один из тех, кто приехал в Уральск, спасаясь от мобилизации. Он прибыл в страну с супругой и двумя детьми. Алексей родился в маленьком сибирском городе, большую часть жизни прожил в Красноярске. Какое-то время он жил в Китае и работал тренером по баскетболу.
– Тогда началась пандемия коронавируса и мы с супругой и сыном уехали в Таиланд. Остались без работы и без денег в чужой стране. Надеялись, что пандемия закончится, но она не заканчивалась. Тогда я начал думать и решил заняться тем, чем действительно хотел. Я стал собирать мусор, писать посты на тему экологии, показывать, как я убираю. Ко мне подключились волонтёры. Мой блог в Instagram стал популярным и за два года набрал более 150 тысяч подписчиков. Со мной связался депутат госдумы, пригласил к себе на работу. Я предварительно согласился, но потом начались военные действия в Украине и я отказался. Но при этом я решил остаться в России, - вспоминает Алексей.
Мужчина говорит, что ещё до объявленной мобилизации планировал посетить Казахстан и навестить друзей. Однако 21 сентября после указа Путина Алексей вместе со своей семьёй спешно выехал в Уральск.
– Я не поддерживаю преступные войны и не хочу принимать участие в нападении на другие страны, - отметил он.
Алексей говорит, что был приятно удивлён добродушию и гостеприимству казахстанцев. В знак благодарности экоактивист решил организовать субботник и пригласил всех желающих присоединиться к акции.
– Нам все помогали, и я решил всех отблагодарить. Сначала хотел сделать детскую площадку, заметил, что есть такая проблема. Но потом понял, что это долго. Ведь сегодня ночью я с семьёй улетаю в Алматы, где планирую остаться. Потом решил сделать то, что могу здесь и сейчас, пригласил всех, кто хочет помочь. Предварительно ко мне присоединятся около 50 человек, 90% из которых россияне, - заключил Алексей Сибирский.
Экоблогер будет ждать всех желающих сегодня, 29 сентября, в 15:00 по адресу Елизарова, 32. С собой он попросил взять перчатки и мусорные пакеты.
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