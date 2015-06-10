Причины растущей аварийности на дорогах ЗКО озвучили полицейские

Сегодня, 10 июня, состоялось заседание общественного совета при ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам замначальника управления административной полиции ДВД ЗКО Сакена КАЙРОЛДИНА, в регионе наблюдается рост ДТП, зато сократилось число погибших в авариях. - Рост дорожно-транспортных происшествий обусловлен рядом объективных причин, - рассказал Сакен КАЙРОЛДИН. - Во-первых, значительным увеличением количества автотранспорта в области. Их количество в период с 2010 года возросло на 47,1%. К тому же в связи с падением курса рубля возросла покупательская способность наших гр