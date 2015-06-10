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Социум

Причины растущей аварийности на дорогах ЗКО озвучили полицейские

Сегодня, 10 июня, состоялось заседание общественного совета при ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам замначальника управления административной полиции ДВД ЗКО Сакена КАЙРОЛДИНА, в регионе наблюдается рост ДТП, зато сократилось число погибших в авариях. - Рост дорожно-транспортных происшествий обусловлен рядом объективных причин, - рассказал Сакен КАЙРОЛДИН. - Во-первых, значительным увеличением количества автотранспорта в области. Их количество в период с 2010 года возросло на 47,1%. К тому же в связи с падением курса рубля возросла покупательская способность наших гр
Анэль Кайнеденова
Причины растущей аварийности на дорогах ЗКО озвучили полицейские
Сегодня, 10 июня, состоялось заседание общественного совета при ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
dissovet
dissovet
 По словам замначальника управления административной полиции ДВД ЗКО Сакена КАЙРОЛДИНА, в регионе наблюдается рост ДТП, зато сократилось число погибших в авариях. - Рост дорожно-транспортных происшествий обусловлен рядом объективных причин, - рассказал Сакен КАЙРОЛДИН. - Во-первых, значительным увеличением количества автотранспорта в области. Их количество в период с 2010 года возросло на 47,1%. К тому же в связи с падением курса рубля возросла покупательская способность наших граждан, вследствии чего резко увеличилась регистрация транспортных средств. К примеру, если на весь 2014 год на учет было поставлено около 2 тысяч автомашин, то за 5 месяцев нынешнего года на учет поставлено уже 8,9 тысячи транспортных средств. Также в связи с интеграционными процессами увеличился поток транзитного транспорта, что тоже негативно сказалось на уровне аварийности на дорогах области. Как выяснилось, ожидается, что через территорию ЗКО пройдет более 1 млн 100 тысяч транзитного транспорта. Еще одной причиной высокой аварийности полицейские назвали неудовлетворительное состояние автодорог. - Результаты осмотра свидетельствуют, что только 27,8%, то есть чуть больше четверти протяженности дорог областного значения по качеству соответствуют установленным нормам, - говорит Сакен КАЙРОЛДИН. - Необходима установка дополнительных дорожных знаков, разметки, светофоров и других технических средств обеспечения дорожного движения. Между тем, как рассказали полицейские, они постоянно проводят профилактические работы по снижению аварийности на дорогах. Только за 5 месяцев нынешнего года в ЗКО было выявлено почти 33,5 тысячи административных правонарушений по линии надзора за дорожным движением, кроме того, проводится работа для привития культуры поведения на дорогах у детей и взрослых, а также агитационная работа. Фото Медета МЕДРЕСОВА
дорожное движение разметка падение рубля

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