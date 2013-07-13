Фото 24 KZ Фото 24 KZ Ключи от новеньких реанимобилей вручили сегодня руководству Центра медицины катастроф. Реанимобиль - это те же машины скорой помощи, только лучше оснащенные. Они предназначены для помощи пациентам, пострадавшим в ДТП. Все в них продумано до мелочей, а оборудование самое современное. Высокая крыша, компактность и вместительность. Медперсонал говорит, это главные достоинства новых реанимобилей. На вопрос, почему высота крыши на первом месте, отвечают - теперь работать можно стоя в полный рост, а не в полусогнутом состоянии. Экипаж такого реанимобиля состоит из четырех человек: водителя, спасателя, врача и фельдшера. Задача спасателя - максимально быстро и аккуратно извлечь пострадавшего в ДТП из автомобиля. Все нужное оборудование в специальном отсеке. Олег ШТОЛЬ, спасатель: - Это расширитель. Основной рабочий инструмент спасателя. Этим инструментом мы разрезаем автомобиль. Вот комбинированный расширитель с функцией резака. Предназначен для смятия и разрезания металлических конструкций. А внутри машины - медицинское оборудование. Чемодан экстренной медпомощи, дефибриллятор, электрокардиограф, в общем, все необходимое, чтобы спасти человеку жизнь и доставить в стационар живым. Реанимобиль вмещает до 7 пациентов, в том числе 4 лежачих. Шесть новеньких авто отправят в медико-спасательные пункты. Они расположены на самых опасных участках трасс Алматинской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областей. Именно туда обычно поступает сигнал о ДТП, и реанимобиль немедленно выезжает. До места аварии бригада добирается в среднем за 25 минут. Владимир БОЖКО, Министр по чрезвычайным ситуациям РК: - Большое внимание придается вопросу развития придорожных пунктов экстренного реагирования. Вы знаете, что у нас их достаточно большое количество. Шесть создано в прошлом году, 14 должно быть запущено в этом году. И как показывают сводки, этими подразделениями делается большая работа по спасению наших граждан. Стоит отметить еще и то, что эти реанимобили казахстанского производства. Их изготовили в Алматы по спецзаказу МЧС. Если машины и оборудование покажут хорошие результаты, такими же снабдят еще 14 придорожных спасательных пунктов, которые откроют в следующем году. Авторы: Жамал Муканова, Жандос Битабаров, Астана, 24 KZ. 24.KZ