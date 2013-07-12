Фото astana.kz Фото astana.kz В Астане ожидается слияние строевых подразделений патрульной и дорожной полиции в единую службу и их работы в новом формате по методу «Универсальный полицейский». Об этом рассказал начальник ДВД г. Астаны Амантай Аубакиров в ходе встречи депутатов Мажилиса Парламента РК с личным составом столичной полиции. Как сообщает пресс-служба ДВД города Астаны, их ведомство посетила группа депутатов. В ее составе были секретарь Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Виктор Рогалев, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Каирбек Сулейменов, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформы Мажилиса Парламента РК Нурлан Абдиров, а также прокурор г.Астаны Мухтар Жоргенбаев и Председатель следственного комитета МВД РК Марат Кожаев. В ходе встречи руководитель столичной полиции Амантай Аубакиров проинформировал депутатов о криминогенной ситуации в городе. В том числе о продолжении курса на обеспечение полной регистрации преступлений. По словам генерал-майора полиции Амантая Аубакирова на сегодняшний день основную долю преступлений составляют кражи. Почти половина из них – кражи с малозначительным материальным ущербом. Также основным фактором, влияющим на оперативную обстановку в городе, является высокая динамика миграционных процессов. Свыше половины преступлений совершаются иногородними. В рамках реализации поручений Главы государства сотрудниками полиции обеспечивается принцип «нулевой терпимости» к правонарушениям в обществе. В этом году за загрязнение мест общего пользования и мелкое хулиганство в административном порядке наказано свыше 27-ми тысяч человек, из них 224 подвергнуты административному аресту. В ходе встречи депутатов Мажилиса Парламента РК с личным составом столичной полиции о результатах проводимого эксперимента по созданию подразделений по расследованию путем объединения следствия, дознания и криминальной полиции перед присутствующими выступил первый заместитель начальника ДВД г. Астаны Жанболат Ульжабаев. В свою очередь, депутат Мажилиса Нурлан Абдиров в своем выступлении отметил, что депутатами Мажилиса направлены предложения в Правительство РК по закреплению социальных льгот для сотрудников органов внутренних дел. astana.kz