Фото auto.gazeta.kz Фото auto.gazeta.kz Крупнейшая в мире платформа Kickstarter, созданная в целях развития и воплощения в жизнь креативных идей, анонсировала свой очередной инновационный проект. Экологически чистый скутер Scrooser напоминает нечто среднее между мотоциклом Harley Davidson, велосипедом-лоурайдером, мотороллером Vespa и любимым автомобилем Бэтмена. Лаконичный и сдержанный по дизайну, он работает на одной батарее, которой хватает на 25 дней. Вес транспортного средства благодаря его алюминиевому корпусу, составляет всего 27 килограммов. Мотор двигателя 1000w спрятан в задних колесах и почти не издает резких звуков. Он позволяет скутеру передвигаться со скоростью до 25 км/ч. К слову, для управления Scrooser по цене $3950 не требуется ни лицензии, ни шлемов. auto.gazeta.kz