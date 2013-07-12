11 июля в 13.30 на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение о том, что вблизи жилого дома по ул. Молдагалиева 26 загорелся сухой камыш, огонь едва не перекинулся на балконы пятиэтажки, - сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На место ЧП дежурная бригада службы пожаротушения подъехала лишь через 20 минут после вызова. За это время из-за  сильного ветра, усугубившего пожароопасную ситуацию, огонь быстро распространился по земле. Жители многоэтажки до приезда пожарных пытались потушить возгорание самостоятельно, поливая ведрами с водой из окон и балконов. По данным ДЧС в тушении пожара было задействовано: 1 единица техники и 5 человек личного состава. Причина возгорания  уточняется, жертв и пострадавших нет. Площадь территории возгорания составила  30 кв. метров. Как рассказали корреспонденту портала «Мой ГОРОД» местные жители, сухая трава и камыш, скошенные рабочими коммунальных служб города, лежат возле дома уже почти десять дней. Возгорание же могло произойти от брошенного окурка или спички. Свою роль сыграла и жаркая погода, устоявшаяся в городе вот уже несколько дней.