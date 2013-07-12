фото с сайта namba.net фото с сайта namba.net Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в мае 2013 года составили 54 343 тенге, что на 8% больше, чем в мае 2012 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 2%. Об этом Today.kz сообщили в Агентстве РК по статистике. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (по предварительным данным) в июне 2013 года, составила 109 962 тенге, прирост к июню 2012 года составил 4,8%. Индекс реальной заработной платы (по предварительным данным) к июню 2012 года составил 99%, говорится в распространенном сообщении. Численность безработных в июне 2013 года составила 468 тысяч человек. Уровень безработицы составил 5,2% к численности экономически активного населения. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июня 2013 года составила 58,9 тысяч человек или 0,7% к численности экономически активного населения. Уровень скрытой безработицы составил 0,4% от экономически активного населения.