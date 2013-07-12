Иллюстративное фото с сайта www.aifax.ru Иллюстративное фото с сайта www.aifax.ru На должность судьи областного суда назначен Малик ЖАРКЫНБАЕВ. Соответствующий указ издан президентом страны. ЖАРКЫНБАЕВ до этого работал председателем специализированного административного суда города Караганды. Между тем, по данным пресс-службы облсуда, на должность судьи СМУС Актюбинской области назначен Ахметкали МОЛДАГАЛИЕВ с освобождением от должности судьи СМУС города Алматы. В свою очередь судьей суда города Актобе назначен Азамат КАБЫЛДИНОВ. До этого он был в должности судьи Алгинского района. Также судьей горсуда стала Нургуль КУРМАНТАЕВА, работавшая до этого судьей Екибастузского городского суда Павлодарской области. Официальное представление судьей состоится в ближайшие дни на пленарном заседании в облсуде.