Фото Today.kz Фото Today.kz На базе Учебного центра в городе Спасске Карагандинской области проводится международное соревнование разведывательных групп специального назначения «Алтын Үкі» с участием представителей от вооруженных сил иностранных государств, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана. Для участия в соревнованиях в учебный центр прибыли разведывательные подразделения Вооруженных сил Казахстана, России, Иордании, Китая и Таджикистана. Перед разведчиками стоит задача продемонстрировать высокий уровень физической и огневой подготовки, доказать свои знания в минно-подрывном деле, военно-медицинской и радиоподготовке, показать умение ориентироваться на незнакомой местности и работать с картами. Организаторами запланировано несколько этапов соревнований. Они будут проводиться одно за другим, не давая участникам времени на перерыв и отдых, что уже станет серьезным испытанием на выносливость. Разведгруппам предстоит пройти «тропу разведчика» протяженностью более трех километров. Она состоит более чем из 50 объектов препятствий различной сложности в форме заборов, стен, колючих проволок, рвов, скалистой местности и водных преград. Преодоление полосы препятствий требует от разведчиков серьезной физической и психологической подготовки, и только по-настоящему сильные и подготовленные спецназовцы могут преодолеть ее быстро и качественно. На сегодняшний день разведподразделения совершили 30-километровый марш в ночных условиях, осуществили выход в район выполнения специальных мероприятий, провели условную эвакуацию из указанного района. Завершающим этапом международных соревнований «Алтын Үкі» станет марш-бросок на 10 километров с оружием и в полном снаряжении. Окончательные результаты соревнований станут известны в субботу, 13 июля, когда на торжественной церемонии закрытия соревнований будут объявлены имена победителей.