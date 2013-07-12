фото today.kz фото today.kz Глава СМК и МКПЧ ЦА Мурат Телибеков призывает власти быть милосердными, хотя бы в дни священного месяца Рамадан. Он предлагает акимату организовать дастраханы, причем не для богатых, а для нуждающихся - бедных студентов и пенсионеров, снизить цены на некоторые продукты и хотя бы на два дня в период поста сделать бесплатным проезд в городском транспорте, сообщает корреспондент Today.kz. «Почему бы акимату хотя бы на два дня в период Рамадана не сделать бесплатным проезд в городском транспорте? Какое позитивное впечатление это произведет на население города! Это по карману не то что городскому акиму, а любому районному акиму», - отметил Телибеков. По словам Телибекова, ни для кого не секрет, что наши чиновники самые богатые в стране, «…почему бы им чтобы снискать милость Аллаха, тому же Ахметжану Есимову не провести свой собственный благотворительный вечер разговения на 100-200 человек и пригласить не бизнесменов, а дворников, студентов, школьников, пенсионеров. Это был бы прекрасный жест», - сказал Телибеков и добавил, что "…принимая во внимание доходы и состояния чиновников, хотелось бы, чтобы именно власти показывали такой пример благотворительности и милосердия, не оглядываясь на президента, не ожидая, что он даст добро на проведение каких-то акций". Напомним, что ранее Телибеков просил казахстанские власти проявить в дни священного Рамадана сдержанность и воздержаться от проявления жестокости в отношении мусульман. Как уже сообщалось, с 9 июля у мусульман начался священный месяц Рамадан. Он продлится до 7 августа. Мусульмане держат строгий пост («ораза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.