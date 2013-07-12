Иллюстративное фото с сайта http://dozor.kharkov.ua Иллюстративное фото с сайта http://dozor.kharkov.ua За одну ночь в Атырау случилось сразу два несчастных случая. С 9 этажа выпала женщина, с 4 этажа выпал полуторагодовалый ребенок, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. - В ночь на 12 июля с балкона 9-го этажа дома №23 микрорайона «Алмагуль», в котором больше недели назад в шахту лифта упала женщина, выпала жительница областного центра 1976 года рождения и разбилась насмерть, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В эту же ночь уже в 22.50 трагедия произошла в микрорайоне «Нурсая». С четвертого этажа дома №63 выпал полуторагодовалый ребенок, он облокотился о москитную сетку. Ребенка спасти не удалось. - Оба факта зафиксированы как несчастные случаи, также выясняются обстоятельство падения женщины. Был ли это суицид, станет известно позже, - уточнила Гульназира МУХТАРОВА.