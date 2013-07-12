Фото с сайта greenteaactive.com Фото с сайта greenteaactive.com Численность населения Казахстана на 1 июня 2013 года составила 17010,6 тысяч человек, в том числе городского – 9339,2 тысяч (54,9%), сельского – 7671,4 тысяч человек (45,1%), предает Today.kz со ссылкой на Агентство РК по статистике. Для определения претендента на статус 17-миллионного жителя страны, Агентство по статистике осуществило поиск в базе данных «Естественное движение населения», в частности, в базе данных рождений, сформированных на основании вторых экземпляров актовых записей о рождении, зарегистрированных органами РАГС 16 мая 2013 года в целом по республике, независимо от места проживания, уровня образования и рода занятий их матерей, а также пола, веса и роста новорожденных. В качестве 17-миллионного жителя страны по вышеназванным критериям был определен мальчик, родившийся 15 мая 2013 года в 23.10 по времени Астаны. Вес младенца при рождении составил 3670 граммов, а рост - 53 сантиметра. Новорожденному дали имя Алтынбек и фамилию Ескара. Он зарегистрирован 16 мая 2013 года в РАГС Сайрамского района Южно-Казахстанской области. Родители новорожденного проживают в селе Таскен Тассайского сельского округа Сайрамского района: мать – Сапарбаева Гульмира Арысбековна, 1981 года рождения, учитель, отец - Омиш Мурат Ескараевич, 1975 года рождения, занят в личном подсобном хозяйстве. Определение даты рождения 17-миллионного жителя произведено с учетом всех демографических событий: компонентов роста (рождения и иммиграция) и снижения (смерти и эмиграция) численности населения; в результате выявлено, что на конец 15 мая 2013 года в стране проживало 16 999 334 человек. В январе-мае 2013 года численность населения в целом по стране увеличилась на 100,8 тысяч человек, или на 0,6%, а по сравнению с 1 июня 2012 года численность населения увеличилась на 234 тысяч человек, или на 1,4%.