Изображение: animalpolitico.com Изображение: animalpolitico.com Кот по кличке Моррис сумел набрать на региональных выбора в Мексике около 600 голосов избирателей, сообщает Animal Politico. За животное проголосовали в штатах Веракрус, Пуэбла, Сакатекас, Агуаскальентес, Кинтана-Роо, Коауила и Нижней Калифорнии. Кличку Морриса избиратели вписывали в специально отведенную графу для незарегистрированных кандидатов в мэры и губернаторы. Некоторые избиратели даже пририсовывали к надписи кошачьи мордочки или отпечатки лап. Сам кот «баллотировался» от города Халапа в штате Веракрус. Там его «выдвинул» хозяин, который завел своему питомцу микроблог и страницу на Facebook. Кандидат Моррис, родившийся в Халапе, сообщил о себе, что любит спать, есть и играть. Его избирательная кампания стартовала несколько месяцев назад. В его программе говорилось о том, что он намерен избавить родной город от крыс (речь шла о коррупционерах). Хозяева котов по всему миру иногда выдвигают свох питомцев на те или иные государственные должности. Поскольку животным по закону баллотироваться нельзя, они агитируют избирателей за то, чтобы те голосовали за их любимцев, вписывая их клички в графу для незарегистрированных кандидатов. lenta.ru