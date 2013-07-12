Кадр из рекламы виски Johnnie Walker Кадр из рекламы виски Johnnie Walker В китайской рекламе виски Johnnie Walker «снялся» Брюс Ли. Облик актера, который умер 40 лет назад, был воссоздан с помощью компьютерных технологий. В ролике, рекламирующем виски Blue Label, Брюс Ли показан в современном Гонконге. Легендарный актер рассказывает, что «настоящие драконы не умирают», а в жизни нужно стремиться не просто к успеху, но к «исключительному успеху». Ролик был снят агентством BBH. Наряду с компьютерными спецэффектами в рекламе задействован двойник Брюса Ли — актер Дэнни Чан Квок-кван (Danny Chan Kwok-kwan). Как заявили создатели, в процессе работы над роликом они консультировались с дочерью Брюса Ли, Шэннон. Американец китайского происхождения, Брюс Ли прославился как мастер восточных единоборств, актер и режиссер фильмов о боевых искусствах. Снявшись в 36 фильмах, он скончался в 1973 году в возрасте 32 лет. «Посмертное» участие Брюса Ли в рекламном ролике — не первая попытка рекламщиков использовать в своей работе образы умерших знаменитостей. В феврале 2013 года агентство AMV BBDO представило рекламу шоколада Galaxy со звездой голливудского кино 1950-х Одри Хэпберн. lenta.ru