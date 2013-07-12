Фото: Rizwan Tabassum / AFP Фото: Rizwan Tabassum / AFP В больницы Катара в первый вечер Рамадана поступили десятки людей, испытывающих сильные боли в животе, сообщает телеканал «Аль-Арабия». По словам местных врачей, большинство пациентов, поступивших в больницы, страдают от обострения гастрита. В обычный день в Катаре таких больных набирается не более полутора десятков, но с наступлением поста показатели стремительно вырастают. Согласно предписаниям ислама, на протяжении священного месяца Рамадан, начавшегося 10 июля, людям запрещено принимать пищу и пить в течение светового дня. Поесть и утолить жажду можно только после захода солнца. В этой связи медики посоветовали постящимся не переедать и стремиться сдерживать свой аппетит. Рамадан продлится до 7 августа. Он завершится праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам). lenta.ru