Из тюрьмы на острове Суматра бежали более 100 заключенных
Фото: Kharisma Tarigan / AFP Не менее 150 заключенных бежали 11 июля из индонезийской тюрьмы, расположенной на острове Суматра, сообщает BBC News со ссылкой на данные местных властей. Между тем Agence France-Presse сообщает о почти 200 сбежавших заключенных. Тринадцать из них были осуждены за терроризм, рассказал агентству неназванный источник в тюрьме. По данным полиции, в учреждении содержатся в общей сложности около 2600 человек. Побег произошел в городе Медан, административном центре провинции Северная Суматра, после того как в тюрьме начались беспорядки. Тюремные чиновники заявили, что заключенные подожгли тюрьму. Кроме того, по информации BBC News, некоторые из заключенных смогли достать оружие, в то время как другие закидывают надзирателей бутылками. По неподтвержденным данным, около 15 должностных лиц были взяты в заложники. В полиции заявили, что заключенные могли начать протестовать из-за отключения электроэнергии, в результате которого в тюрьме не было света, а также начались перебои в прокачке воды. По данным правоохранителей, перебои электроэнергии случаются в тюрьме регулярно. В восстановлении контроля в тюрьме, а также поисковой операции участвуют около 700 солдат и сотрудников полиции. lenta.ru