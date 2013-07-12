Фото express-k.kz Фото express-k.kz В столице готовятся к проведению очередного парада зомби. В прошлом году возвращение живых мертвецов выдалось на редкость ужасным. Как ни странно, многие молодые люди мечтают о нашествии зомби. Юнцам мечтается, что при таком раскладе уж точно не нужно будет учиться в университете, сдавать зачеты, а позже делать карьеру и протирать штаны в офисе с перерывом на сон. Нашествие зомби превратит скучный мир взрослых в авантюрный аттракцион. Только знай стреляй без промахов в нечисть. И радуйся анархии и свободе. – Я не знаю, почему мы, молодые люди, обожаем зомби, – признается организатор зомби-парада Алишер Малтабар. – Но главное для нас – это вытащить молодежь на улицу. Хватит сидеть в Интернете – начни жить. Вот главный посыл парада зомби. В этом году пройтись по столичному Водно-зеленому бульвару в облике живых мертвецов согласились 400 человек. Алишер Малтабар озабочен поиском гримеров. Он нашел только четверых. Попутно придумал и собственный образ. Организатор решил выступить в образе зомби-солдата. – Мы пройдемся походкой зомби по бульвару, – говорит Алишер. – Если кто не знает, зомби ходят с вытянутыми вперед руками и воют. Так что не пугайтесь в этот день. Или нет, лучше пугайтесь, вдруг вам попадется настоящий зомби. Алан ИСАЕВ, Астана express-k.kz