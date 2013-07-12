Туристов попросили воздержаться от жарки яиц в Долине смерти
Кадр: телеканал BBC Сотрудники американского национального парка Долина смерти обратились к туристам с просьбой перестать жарить яйца на территории заповедника, сообщает NBC. По их словам, рейнджерам приходится убирать как сами яйца, так и скорлупу и упаковку от них на смотровых площадках и парковках. Представители парка попросили посетителей Долины смерти соблюдать чистоту и убирать мусор за собой. Тем же, кто очень хочет проверить, можно ли пожарить в Долине яичницу, рейнджеры рекомендовали использовать сковороды или хотя бы пищевую фольгу. Пример правильного проведения эксперимента с яйцами недавно разместили на YouTube сами сотрудники парка. Ролик, в описании которого авторы также призывают туристов не жарить яичницу на камнях, посмотрели уже более 200 тысяч раз. В видео показано, что яйцо в сковороде, установленной на камнях в Долине, под воздействием солнечных лучей действительно густеет. К туристам сотрудники Долины смерти обратились в преддверии празднования юбилея температурного рекорда, зафиксированного в парке 10 июля 1913 года. Тогда температура воздуха в Долине смерти, самом засушливом национальном парке США, достигла плюс 57 градусов по Цельсию. lenta.ru