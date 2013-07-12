Фото с сайта lada.kz Фото с сайта lada.kz Как сообщает сайт news.nur.kz со ссылкой на КазТАГ, Кыргызстан выдаст Казахстану Саяна ХАЙРОВА, подозреваемого в массовом убийстве в Иле-Алатауском национальном парке. Об этом рассказал на заседании коллегии генпрокуратуры РК генеральный прокурор РК Асхат ДАУЛБАЕВ. - Благодаря тесному сотрудничеству стран СНГ в текущем году Кыргызстаном удовлетворено ходатайство о выдаче ХАЙРОВА, разыскиваемого за теракт, совершенный в Иле-Алатауском национальном парке, - сказал Асхат ДАУЛБАЕВ. Напомним, 13-14 августа 2012 года на территории лесничества в Алматинской области были обнаружены тела 11 человек, в том числе егеря нацпарка Панайота ЗАХАРОПУЛО. Спустя две недели в доме егеря было найдено еще одно тело. 27 сентября прошлого года МВД РК сообщило, что убийства в Иле-Алатауском национальном парке совершены членами группировки приверженцев религиозного экстремизма. В ходе спецоперации в поселках Баганашил и Таусамал Алматинской области часть террористов была уничтожена. Тогда же за совершение убийств в нацпарке в розыск были объяалены члены радикального течения ислама - уроженец нашей области Саян ХАЙРОВ и уроженец Жамбылской области Заурбек БОТАБАЕВ.