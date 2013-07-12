По словам подозреваемого, он временно проживал в шалаше, распивая там алкоголь со своим знакомым по имени Куаныш, и в ходе возникшей ссоры убил собутыльника. По данным ДВД области, в указанном месте, с глубины 45 сантиметров в гнилостном состоянии был извлечен труп 36-летнего мужчины с телесными повреждениями. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье 96 УК РК - «Убийство». Подозреваемый взят под стражу.