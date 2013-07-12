Фото express-k.kz Фото express-k.kz Казахстанские власти ищут новые способы, как оторвать сограждан от бутылки. К действующим табу на ночную торговлю горячительным, продажу спиртного подросткам в скором будущем может добавиться еще один запрет – отпускать алкоголь покупателям под мухой, томимым неутоленной жаждой. В списке самых пьющих стран Казахстан, по рейтингу Международной организации по изучению рынка вина и спиртных напитков (IWSR), занял пятое место. Каждый житель нашей страны от младенца до старца в год в среднем "выпивает" по 5,9 литра чистого алкоголя. Однако если количество литров – вещь абстрактная и мало кого способна напугать, то огромное число жертв пьянства за последнюю пятилетку действительно заставляет задуматься. – Преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения, увеличились в два с лишним раза и составили более 13 тысяч, – сообщил в своем депутатском запросе в начале года мажилисмен Ерген Дошаев. – За это время от рук пьяных убийц погибли 3 172 казахстанца. Нетрезвыми водителями совершено 1 814 аварий, в результате которых погибли 494 человека, а 2,5 тысячи получили увечья. От воздействия или употребления спиртных напитков умерли около 12 тысяч казахстанцев. Словом, пьяная волна может захлестнуть сограждан, что подталкивает власти к борьбе за трезвые головы. Чтобы отвадить народ от пристрастия к зеленому змию, в пакет поправок к кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" внесено предложение "закодировать" продавцов в магазинах, чтобы те ни за что не отпускали горячительные напитки клиентам подшофе. Такого рода барьеры не лишены смысла. Хотя, конечно, те, у кого "трубы горят", всегда найдут лазейку. Главное, чтобы на смену непреклонным дамам за прилавками не пришли подпольные винокуры и бутлегеры, для которых покупатель с амбре – просто находка. Светлана АБДРАШИТОВА, Астана express-k.kz