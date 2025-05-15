По данным РГП «Казгидромет», ночью + 10 градусов. Ветер северо-восточный: 12м/с.
В Атырауской области переменная облачность. Днем +24, без осадков. Ночью +15. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +25 градусов, ночью +12 градусов. Ветер северо-западный: 12 м/с.
В Мангистауской области облачно. Прогнозируется дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью +16, временами сильный дождь. Ветер северо-западный: 20 м/с.
