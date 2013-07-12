Фото 24.kz Фото 24.kz В Казахстане выросли цены на продовольственные товары. Показатель роста составил 1,7 процента. Это данные Статагентства за июнь этого года. Но не только цены на продукты опустошают кошельки потребителей. Возросла стоимость и непродовольственных товаров на 1, 1%, а также платных услуг - на 5,4 процента. Как уверяют в ведомстве, ситуация под контролем. Цена на 34 социально значимых продукта удерживается местными акиматами. Однако, как уверяют в Статагентстве, почувствовать рост цен казахстанцы не должны, так как и доходы тоже возросли. Алихан СМАИЛОВ, председатель Агентства РК по статистике: - Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в мае составили 54 343 тенге и выросли на 8% по сравнению с маем 2012 года. А среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, составила 109 962 тенге, прирост около 4,8 процента. 24.kz