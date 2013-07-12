Фото 24 KZ Фото 24 KZ Улучшили свои результаты наши гонщики. Напомним, в эти дни в России проходит ралли-марафон «Шелковый путь». Честь Казахстана отстаивают члены президентского спортивного клуба «Астана». По итогам четвертого этапа экипаж, пилотируемый Айдыном Рахимбаевым, уступил лидеру 21 минуту и занял 11-ое место. На 15-ой строчке расположился Бауржан Исабаев. В грузовом зачете день выдался успешным и для Артура Ардавичуса на грузовике Tatra. В генеральной классификации он идет 13-ым. Авторы: Шолпан Найманбаева, Аслан Каженов, 24 KZ. 24.KZ