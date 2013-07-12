Фото 24 KZ Фото 24 KZ Национальный Олимпийский комитет Казахстана подает заявку на проведение в 2022 году в Алматы зимних Олимпийских игр. Эксперты международного олимпийского комитета уверяют, что у хозяйки Универсиады 2017 года есть все шансы победить в олимпийской гонке. Наряду с Алматы в борьбу вступили швейцарские города Санкт-Мориц и Давос, а также норвежский Осло, столица Каталонии Барселона, немецкий Мюнхен и украинский Львов. Но до 14 ноября - это последний день подачи заявок - круг претендентов может расшириться. Специалисты заявочного комитета сейчас изучают основные требования МОК. А их не мало - 96 страниц. Представители всех городов-претендентов должны будут собраться на сочинской олимпиаде. А результаты первичного отбора станут известны летом следующего года. Вероятно, дальнейшую борьбу за игры 22-го года продолжат только три города. Решающие выборы состоятся 31 июля 2015 года. Это будет уже третья попытка Казахстана завоевать право провести зимние Олимпийские игры. Павел НОВИКОВ, вице-президент Национального олимпийского комитета РК: - Шансы у нас хорошие, авторитет страны высокий, в сложной экономической ситуации, в которой сейчас весь мир, - Казахстан выглядит очень достойно. Показываем, что силы есть, финансовые возможности хорошие. У нас действительно политическая ситуация очень хорошая. 24.KZ