Чего только не придумаешь, чтобы отличиться от конкурентов! В самом центре Токио появилось новое оригинальное заведение. Шоколадка и Сакура - пара столичных коз, которые поддерживают форму, занимаясь аэробикой в деловом районе японской столицы. При этом они являются главной достопримечательностью одного из местных кафе. Козы встречают посетителей у входа, а потом разгуливают по залу. Кроме того, после сытного обеда клиенты могут взять одно из животных на прогулку. Эта услуга пользуется особой популярностью у детей. Как признаются владельцы заведения, самая большая проблема - запах. Чтобы от него избавиться, каждую неделю закупаются специальные таблетки, которые раскладывают по всей территории.