  Иллюстративное фото с сайта www.ntgs.ru Иллюстративное фото с сайта www.ntgs.ru На очередной XV сессии маслихата Атырауской области сделал доклад аким области Бактыкожа Измухамбетов. – В 2013 году запланирована постройка 46 жилых домов на 2 130 квартир общей площадью 139 тысяч квадратных метров. Будут введены в эксплуатацию 19 арендных домов на 870 квартир. Из них 636 квартир будут выданы очередникам, а остальные будут выданы молодым семьям. Также близится к завершению строительство пяти арендных домов на 135 квартир и нескольких ведомственных домов на 800 квартир. На сегодняшний день по городу Атырау в очереди на жилье стоят 12 271 человек, - сказал аким области. Уровень обеспечения детскими садами по области составило 55 процентов. В настоящее время ведется строительство детского сада на 1 085 мест. А в конце года планируется начало строительства еще 17 детских садов на 4 230 мест. Кроме этого, в ближайшие три года планируется постройка еще 43 детских садов на 8 825 мест. Председатель маслихата области Сагын ЛУКПАНОВ сообщил об освобождении с должности по собственному желанию председателя Нуржана МУХАМБЕТКАЛИЕВА, по результатам тестирования на данную должность был предложен прошедший в корпус «А» 29-летний сотрудник аппарата акима области Марат МУРЗИЕВ. Депутаты поддержали предложение и проголосовали. По программе «Доступное жилье - 2020» в нынешнем году запланировано строительство 22 многоквартирных домов